خطفت الأنظار بإطلالة ساحرة.. هكذا علق ناقد موضة على إطلالة هذه الفنانة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة ساحرة، إذا ارتدت بفستان طويلا باللون "الفيروزي" واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها ارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وأسورة.

وصف ناقد الموضة الشهير محمد الشريف خلال مقطع فيديو له بضفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، فستانها بأنه "خطير" بفضل لونه وخامته الفاخرة.

كما أثنى على اختيارها للمجوهرات والماكياج وتسريحة الشعر، وأعطى إطلالتها 10 من 10.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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