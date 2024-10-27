مهرجان الجونة

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كارثية وقديمة.. 30 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة

03:15 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (4)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (3)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (6)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (2)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (8)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (7)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (11)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (10)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (13)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (14)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (15)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (12)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (9)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (18)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (17)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (16)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (21)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (20)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (24)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (25)
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    أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة (31)
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تحرص نجمات الفن على الظهور في كامل أناقتهن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ولكن بعضهن يظهرون بإطلالات غير موفقة أو تصميمات قديمة في ثالث أيام المهرجان.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة، وفق ما كشفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ"مصراوي".

لبلبة:

علقت مصممة الأزياء على إطلالة الفنانة لبلبة قائلة: "تصميم الفستان سيء للغاية من حيث قصة الأكتاف والصدر، كما أن اختيارها للقفازات أبرز عرض الأكتاف".

داليا البحيري:

أوضحت زينب أن الفنانة داليا البحيري أطلت بفستان من نقشة التايجر شيفون لا يصلح للسجادة الحمراء ولكن يمكن ارتدائه في حفلات غير رسمية أو الخروجات مع الأصدقاء.

جيهان خليل:

بدلة التوكسيدو القصير ذات الياقة العريضة التي ارتدتها الفنانة جيهان خليل لا تناسب مهرجان الجونة، كما إن لون حقيبة اليد جعل الإطلالة غير متناسقة.

أسوأ إطلالات النجمات نجمات الفن السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي
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