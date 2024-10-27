مهرجان الجونة

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100 صورة| من الأقراط إلى الأحذية.. أبرز إكسسوارات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي

03:11 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 100 صورة
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين- حفل افتتاح الجونة (6)
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين- حفل افتتاح الجونة (4)
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين- حفل افتتاح الجونة (5)
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين- حفل افتتاح الجونة (2)
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين- حفل افتتاح الجونة (1)
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 100 صورة
    بسمة
  • عرض 100 صورة
    WhatsApp Image 2024-10-24 at 7.11.17 PM (2)بسمة
  • عرض 100 صورة
    بسمة
  • عرض 100 صورة
    بسمة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    بسمة - حفل افتتاح مهرجان الجونة (2)
  • عرض 100 صورة
    بسمة - حفل افتتاح مهرجان الجونة (1)
  • عرض 100 صورة
    بسمة - حفل افتتاح مهرجان الجونة (2)
  • عرض 100 صورة
    بسمة
  • عرض 100 صورة
    بسمة من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    الفنانة نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    بسمة من عرض الفيلم التونسي ماء العين في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    بسمة من على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر من عرض الفيلم التونسي ماء العين في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء_27
  • عرض 100 صورة
    بسمة من عرض الفيلم التونسي ماء العين في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    بسمة من على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    بسمة
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر من عرض الفيلم التونسي ماء العين في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 100 صورة
    اروى جودة وخطيبها (2)
  • عرض 100 صورة
    اروى جودة وخطيبها (3)
  • عرض 100 صورة
    اروى جودة وخطيبها (4)
  • عرض 100 صورة
    اروى جودة وخطيبها
  • عرض 100 صورة
    اروى جودة وخطيبها
  • عرض 100 صورة
    اروى جودة وخطيبها
  • عرض 100 صورة
    اروى جودة وخطيبها
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف من السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل من عرض الفيلم التونسي ماء العين
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل على السجادة الحمراء_35
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة_36
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل من السجادة الحمراء في مهرجان الجونة_37
  • عرض 100 صورة
    الفنانة أمينة خليل من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من على السجادة الحمراء_34
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل من عرض الفيلم التونسي ماء العين_38
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    هند صبري
  • عرض 100 صورة
    هند صبري
  • عرض 100 صورة
    هند صبري
  • عرض 100 صورة
    هند صبري
  • عرض 100 صورة
    هند صبري
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
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كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت النجمات بتفاصيل أنيقة خطفت الأنظار في الاعتماد على اكسسوارات مميزة، من الأقراط الماسية التي تعكس بريق الكاميرات إلى حقائب اليد المزخرفة.

إليكِ أبرز الإكسسوارات التي أضفت لمسات من الفخامة والتميز على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

1. المجوهرات الراقية

الأقراط:

ظهرت بعض النجمات بأقراط فاخرة تميزت بتصاميم جريئة وبأحجار كريمة فاخرة، مثل قلادة الفنانة إلهام شاهين في أول أيام المهرجان والفنانة بسمة في ثاني أيام الجونة.

وتألقت جيهان خليل بقرط مميز من الماس بتصميم فريد على شكل “عقرب”، أضاف لمسة فاخرة وجريئة إلى إطلالتها. وقد اختارت “سوت” باللون الأسود مزينة برسومات العقرب، مما منحها مظهرًا متناغمًا وجذابًا يجمع بين الأناقة والتميز.

اعتمدت العديد من النجمات، اللواتي اخترن الفساتين البراقة المزينة عند منطقة الصدر، الأقراط الماسية غير المتدلية لإضافة لمسة راقية إلى إطلالاتهن، من بين هؤلاء أروى جودة، وبسمة، ونجلاء بدر، ونسرين طافش، وهند صبري، وأمينة خليل.

في أولى أيام المهرجان، اختارت بعض النجمات ارتداء الشوكر، مثل أمينة خليل وبسمة، حيث جاء مطابقًا لقماش ولون الفستان، مما أضاف لمسة متناغمة لإطلالاتهن.

بينما فضلت أخريات التألق بأطقم ماسية كاملة تضمنت السوار والخاتم والقرط والقلادة، كما فعلت نسرين طافش في إطلالتها ورانيا يوسف، مما منحهن مظهرًا فخمًا وجاذبًا.

2. حقائب اليد

حقائب الكلتش، كانت الخيار الأمثل للنجمات، وخاصة الحقائب الصغيرة المصممة بأناقة من خامات فاخرة مثل الحرير أو الجلد الطبيعي.

الأحذية

تألقت العديد من النجمات بأحذية ذات كعب عالٍ تضفي لمسات براقة وألوانًا جذابة على إطلالاتهن. وقد كانت الألوان الفضي والذهبي الأكثر رواجًا، حيث زينت الإطلالات بشكل لافت، كما هو موضح في ألبوم الصور المرفق.

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مهرجان الجونة الجونة اطلالات الجونة أمينة خليل الأقراط الاحذية حقائب اليد إكسسوارات النجمات
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