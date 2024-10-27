100 صورة| من الأقراط إلى الأحذية.. أبرز إكسسوارات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت النجمات بتفاصيل أنيقة خطفت الأنظار في الاعتماد على اكسسوارات مميزة، من الأقراط الماسية التي تعكس بريق الكاميرات إلى حقائب اليد المزخرفة.

إليكِ أبرز الإكسسوارات التي أضفت لمسات من الفخامة والتميز على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

1. المجوهرات الراقية

الأقراط:

ظهرت بعض النجمات بأقراط فاخرة تميزت بتصاميم جريئة وبأحجار كريمة فاخرة، مثل قلادة الفنانة إلهام شاهين في أول أيام المهرجان والفنانة بسمة في ثاني أيام الجونة.

وتألقت جيهان خليل بقرط مميز من الماس بتصميم فريد على شكل “عقرب”، أضاف لمسة فاخرة وجريئة إلى إطلالتها. وقد اختارت “سوت” باللون الأسود مزينة برسومات العقرب، مما منحها مظهرًا متناغمًا وجذابًا يجمع بين الأناقة والتميز.

اعتمدت العديد من النجمات، اللواتي اخترن الفساتين البراقة المزينة عند منطقة الصدر، الأقراط الماسية غير المتدلية لإضافة لمسة راقية إلى إطلالاتهن، من بين هؤلاء أروى جودة، وبسمة، ونجلاء بدر، ونسرين طافش، وهند صبري، وأمينة خليل.

في أولى أيام المهرجان، اختارت بعض النجمات ارتداء الشوكر، مثل أمينة خليل وبسمة، حيث جاء مطابقًا لقماش ولون الفستان، مما أضاف لمسة متناغمة لإطلالاتهن.

بينما فضلت أخريات التألق بأطقم ماسية كاملة تضمنت السوار والخاتم والقرط والقلادة، كما فعلت نسرين طافش في إطلالتها ورانيا يوسف، مما منحهن مظهرًا فخمًا وجاذبًا.

2. حقائب اليد

حقائب الكلتش، كانت الخيار الأمثل للنجمات، وخاصة الحقائب الصغيرة المصممة بأناقة من خامات فاخرة مثل الحرير أو الجلد الطبيعي.

الأحذية

تألقت العديد من النجمات بأحذية ذات كعب عالٍ تضفي لمسات براقة وألوانًا جذابة على إطلالاتهن. وقد كانت الألوان الفضي والذهبي الأكثر رواجًا، حيث زينت الإطلالات بشكل لافت، كما هو موضح في ألبوم الصور المرفق.