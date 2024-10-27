جمال وجاذبية.. من هي ملكة الريد كاربت في ثالث أيام مهرجان الجونة؟.. 10 صور تكشف

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تنوعت إطلالات نجمات الفن الأنظار في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي، وبين هذه الإطلالات، واحدة خطفت قلوب الجماهير لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت" في ثالث أيام المهرجان.

وقالت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة ياسمين العبد تستحق هذا اللقب خلال اليوم الثالث من المهرجان.

وأوضحت زينب لـ"مصراوي" إن الفنانة ياسمين العبد أختارت فستان باللون اللافندر من الشيفون على السجادة الحمراء.

وأضافت مصممة الأزياء إن قصة الدربينج عند منطقة الكتف والصدر والخصر بصيحة haute Couture .

وتابعت زينب إن الوشاح الموجود على الكتف أبرز قوامها بطريقة جمالية.

ولفتت الشوربجي إن المكياج وقصة الشعر الكلاسيكي والحقيبة كانوا موفقين، وجعل الإطلالة أكثر جاذبية.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.