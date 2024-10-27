بفستان قصير.. 10 صور لإطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي
12:02 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير - علاء أحمد
خطفت الفنانة هند صبري الأنظار في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بإطلالة ساحرة.
ارتدت "صبري" فستانا قصير "وردي" باللون الفوشيا، بصيحة الأكمام الواسعة، مع حذاء نيود ناعم، مما أبرز جمالها وأنوثتها الساحرة، ونسقت معه نضارة شمس.
واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة شعر انسيابي منسدلًا على الأكتاف.
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