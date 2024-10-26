"أنيقة ومختلفة".. 50 صورة لـ إطلالات نجوم الفن في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

استطاع نجوم ونجمات الفن خطف أنظار الجمهور بإطلالات مميزة وجذابة، وذلك خلال فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وتنافس النجوم والنجمات على الظهور بأزياء فاخرة تتنوع بين الكلاسيكية والجرأة، وفساتين سهرة ساحرة، وبدلات أنيقة، وأقمشة فاخرة.

ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير فوق الركبة باللون السيلفر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بينما اختارت الفنانة داليا البحيري ارتداء فستانا طويلا بصيحة "التايجر".

وأطل الفنان يوسف عثمان بإطلالة أنيقة، حيث ارتدى بدلة باللون الموف، ونسق أسفلها تيشرت أبيض.

وتألقت الفنانة لبلبة بفستان طويل باللون الأسود ومكياج ناعم.

بينما ظهرت الفنانة جيهان خليل مرتدية فستان بدلة باللون الأسود مزينا بالتطريزات ، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت الفنانة ثراء جبيل فستان طويل باللون الأسود بصيحة "كروب توب"، واعتمدت مكياجا ناعما.

وظهر الفنان أمير المصري مرتدى تيشرت باللون الأسود، ونسق أسفلها بنطلون بنفس اللون.

لذا، نستعرض لكم في الألبوم المرفق لأعلى، أبرز إطلالات نجمات الفن في فعاليات اليوم الثالث مم مهرجان الجونة.

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