مهرجان الجونة

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"فستان ميتاليك وميكياج ناعم".. إطلالة مايان السيد في ثالث أيام مهرجان الجونة

08:09 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد بفستان ميتاليك جريء قصيرلامع
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد في الجونة
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد بفستان ميتاليك جريء
  • عرض 10 صورة
    مايان
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد في الجونة
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد بفستان ميتاليك جريء قصيرلامع
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد
  • عرض 10 صورة
    الفنانة مايان
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

تألقت الفنانة مايان السيد بفستان ميتاليك جريء، ونسقت معه حذاء مفتوح بنفس اللون، خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

واعتمدت "مايان" مكياجًا ناعمًا يبرز ملامحها، مع شعر مموج منسدل على ظهرها.

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.

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مايا السيد مهرجان الجونة مايان السيد بفستان ميتاليك جريء مهرجان الجونة السينمائي
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