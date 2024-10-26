مهرجان الجونة

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فستان طويل.. داليا البحيري تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

08:09 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري
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كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير - علاء أحمد

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بإطلالة ساحرة.

ارتدت "البحيري" فستانا طويلا "تايجر" باللون البني، مما أبرز جمالها وأنوثتها الساحرة، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي.

واعتمدت مكياجا ناعما، بدرجات النيود، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

داليا البحيري مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة
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