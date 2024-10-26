مهرجان الجونة

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بلون غير تقليدي .. يوسف عثمان على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة

08:07 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    يوسف عثمان
  • عرض 8 صورة
    يوسف عثمان
  • عرض 8 صورة
    يوسف عثمان
  • عرض 8 صورة
    يوسف عثمان
  • عرض 8 صورة
    يوسف عثمان
  • عرض 8 صورة
    يوسف عثمان
  • عرض 8 صورة
    يوسف عثمان
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كتبت- آلاء نبيل:
تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان يوسف عثمان على الريد كاربت في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة غير تقليدية.

وأطل يوسق مرتدي بدلة كلاسيك باللون البنفسيجي، ومن أسفل تيشرت أبيض.

ونسق مع الإطلالة سنكيرز "سامبا" من براند أديدس.

انطلقت مساء الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

يوسف عثمان ثالث أيام مهرجان الجونة إطلالات الجونة
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