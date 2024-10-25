شياكة وأناقة.. الكابلز يخطفون الأنظار في حفل افتتاح الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير - علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التي انطلقت مساء أمس، إما لإطلالاتهما الراقية أو اللقطات الرومانسية التي تجذب الأنظار.

لذا، نرصد لكم أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة في افتتاح الجونة السينمائي.

أروى جودة وخطيبها:

ارتدت الفنان أروى جودة فستان طويل بقصة الكب باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أما خطيبها ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفله قميص باللون الأبيض.

تامر هجرس وزوجته:

ارتدى الفنان تامر هجرس بليزر باللون الأسود ونسق معه تيشرت وبنطلون بنفس اللون.

أما زوجته ظهرت بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الكم الواحد.

محمود شاهين وزوجته:

ظهر الفنان محمود شاهين ببالطو طويل باللون الأسود ونسق أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون.

وارتدت زوجته فستان طويل باللون الأسود مكشوف عند منطقة الظهر وبفتحة ساق جريئة.

روجينا وأشرف زكي:

تألقت الفنانة روجينا بفستان باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وظهر الفنان أشرف زكي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

بسنت شوقي ومحمد فراج:

أطلت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بقصة الكب باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أما الفنان محمد فراج ظهر ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

آسر ياسين وزوجته:

تألق الفنان آسر ياسين ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

أما زوجته ظهرت بفستان باللون الأبيض مكشوف عند منطقة الخصر.