10 صور لـ منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة- لن تتوقع سعره

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة منة شلبي خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

وارتدت منة فستان طويل باللون الأسود من المخمل، وبالبحث وجدنا أنه من تصميم زهير مراد من مجموعة الأزياء الجاهزة لشتاء 2023، ويصل سعره حوالي 5500 دولار ( أي ما يعادل 268 ألف جنيه).

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.