مهرجان الجونة

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صبري فواز بإطلالة كاجوال في ثاني أيام مهرجان الجونة

05:57 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صبري فواز بإطلالة كاجوال في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 5 صورة
    صبري فواز بإطلالة كاجوال في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 5 صورة
    صبري فواز بإطلالة كاجوال في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 5 صورة
    صبري فواز بإطلالة كاجوال في ثاني أيام مهرجان الجونة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان صبري فواز خلال حضوره إحدى ندوات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة كاجوال.

وارتدى تيشرت باللون المينت جرين، ونسقه مع بنطلون بيج وحذاء باللون الأبيض.

انطلقت مساء أمس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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