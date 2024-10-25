مهرجان الجونة

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بفستان قصير.. إنجي علي بإطلالة بسيطة في ثاني أيام الجونة

05:31 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إنجي علي بإطلالة بسيطة في ثاني أيام الجونة
  • عرض 5 صورة
    إنجي علي بإطلالة بسيطة في ثاني أيام الجونة
  • عرض 5 صورة
    إنجي علي بإطلالة بسيطة في ثاني أيام الجونة
  • عرض 5 صورة
    إنجي علي بإطلالة بسيطة في ثاني أيام الجونة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الإعلامية إنجي علي خلال حضورها إحدى ندوات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

وأطلت إنجي بفستان قصير باللون الأخضر وبأكمام واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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