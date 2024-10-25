مهرجان الجونة

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سعر فستان رانيا يوسف في ثاني أيام فعاليات الجونة السينمائي بدورته السابعة

03:57 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

رانيا يوسف - مهرجان الجونة

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كتبت - نوران أسامة:

تصوير - علاء أحمد:"

كشفت الفنانة راينا يوسف، عن سعر فستانها الذي ظهرت به على السجادة الحمراء في ثاني أيان فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام.

وقالت رانيا، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الفستان ده جايباه من إسبانيا بـ ٢٠ يورو عشان عاجبني لونه".

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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