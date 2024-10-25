أسوأ إطلالات في افتتاح الجونة السينمائي.. كارثية

كتبت- أسماء مرسي:

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي دورته السابعة على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

وفقا ما ذكرته مصممة الأزياء واستشارية الموضة زينب الشوربجي، في تصريح لموقع مصراوي، حصدت الفنانة لبلبة لقب أسوأ إطلالة في حفل افتتاح المهرجان.

وارتدت لبلبة فستان طويل باللون الأزرق الفاتح مزين بتطريزات كثيفة، ومكياج قوي، وترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

وقالت "زينب" الفستان قديم جدا وتطريزه كثير، وقصة الصدر الستان مع المجوهرات متعبة للعين".

وتابعت: "كما احتلت المخرجة إيناس الدغيدي المرتبة الثانية في أسوأ إطلالة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البيبي بلو بقصة الكب ومزود بريش على الأكتاف، ما جعله غير مناسب لها".

وأضافت: " توزيع الفصوص بشكل عشوائي متعب للعين وغير مناسب للمهرجان".