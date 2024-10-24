مهرجان الجونة

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تارا عماد تتألق بإطلالة ناعمة في افتتاح الجونة السينمائي

10:33 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تارا عماد
  • عرض 8 صورة
    تارا عماد
  • عرض 8 صورة
    تارا عماد
  • عرض 8 صورة
    تارا عماد
  • عرض 8 صورة
    تارا عماد
  • عرض 8 صورة
    تارا عماد
  • عرض 8 صورة
    تارا عماد
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة تارا عماد خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ناعمة.

وأطلت تارا مرتدية فستان طويل باللون الذهبي مزينا بالتطريزات.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

تارا عماد مهرجان الجونة السينمائي إطلالة تارا عماد
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