مهرجان الجونة

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فتحي عبد الوهاب بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

10:30 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    فتحي عبد الوهاب
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أطل الفنان فتحي عبد الوهاب بإطلالة أنيقة في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته السابعة.

وارتدى فتحي بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض وبنطلون أسود.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

فتحي عبد الوهاب مهرجان الجونة السينمائي إطلالة أنيقة
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