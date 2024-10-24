الأسود يليق بها.. مايان السيد تتألق بإطلالتها في افتتاح الجونة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ناعمة.

وأطلت تارا مرتدية فستان طويل باللون الأسود، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، حلق، وخاتم.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.