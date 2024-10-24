بإطلالة جريئة.. كارولين عزمي تتألق في افتتاح الجونة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة كارولين عزمي خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

وأطلت كارولين مرتدية فستان طويل باللون الذهبي، تميز بأنه بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منديلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس اللون.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.