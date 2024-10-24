مهرجان الجونة

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جذابة وجريئة.. أبرز 60 إطلالة للنجمات في مهرجان الجونة

10:44 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    إنجي على
  • عرض 60 صورة
    إنجي على
  • عرض 60 صورة
    إنجي على
  • عرض 60 صورة
    إنجي على
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد
  • عرض 60 صورة
    إنجي على
  • عرض 60 صورة
    إنجي على
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 60 صورة
    مايان السيد
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  • عرض 60 صورة
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    IMG-20241024-WA0374_1
  • عرض 60 صورة
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  • عرض 60 صورة
    مايان السيد
  • عرض 60 صورة
    IMG-20241024-WA0373
  • عرض 60 صورة
    IMG-20241024-WA0375_1
  • عرض 60 صورة
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    يسرا
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    تارا عماد
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    مريم الخشت وزوجها
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    محمود حميدة (2)
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    محمود حميدة (1)
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    محمود حميدة (4)
  • عرض 60 صورة
    محمود حميدة (3)
  • عرض 60 صورة
    بشرى وزوجها خالد حميدة
  • عرض 60 صورة
    بشرى وزوجها خالد حميدة
  • عرض 60 صورة
    بشرى وزوجها خالد حميدة
  • عرض 60 صورة
    بشرى وزوجها خالد حميدة
  • عرض 60 صورة
    بشرى وزوجها خالد حميدة
  • عرض 60 صورة
    بشرى وزوجها خالد حميدة
  • عرض 60 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 60 صورة
    مريم الخشت وزوجها
  • عرض 60 صورة
    مريم الخشت وزوجها
  • عرض 60 صورة
    مريم الخشت وأحمد أباظة
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيللي كريم
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

انطلق مساء اليوم الخميس الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلى السجادة الحمراء توافدت النجمات وخطفن الأنظار بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة.

وتنوعت إطلالاتهن ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، كما تنوعت تصميمات الفساتين ما بين الشراشيب والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

وتميزت نجمات الفن بإختيار تصميمات فساتين باللون الأسود والألوان المبهجة.

وفي الألبوم المرفق، نستعرض لكم أبرز 60 إطلالة لنجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي.

إطلالات النجمات في مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي إطلالات جريئة
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