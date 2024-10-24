جذابة وجريئة.. أبرز 60 إطلالة للنجمات في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

انطلق مساء اليوم الخميس الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلى السجادة الحمراء توافدت النجمات وخطفن الأنظار بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة.

وتنوعت إطلالاتهن ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، كما تنوعت تصميمات الفساتين ما بين الشراشيب والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

وتميزت نجمات الفن بإختيار تصميمات فساتين باللون الأسود والألوان المبهجة.

وفي الألبوم المرفق، نستعرض لكم أبرز 60 إطلالة لنجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي.