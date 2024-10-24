بالريش البينك.. نيلي كريم تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة في افتتاح "الجونة السينمائي"

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة نيلي كريم على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

وظهرت نيللي بإطلالة مبهرة، إذ ظهرت بفستان طويل كت باللون السيمون، ومزينا بالتطريزات التي تشبه الريش.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.