بإطلالة جريئة.. أسماء جلال تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أسماء جلال على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، بإطلالة خاطفة

ظهرت أسماء جلال مرتدية فستانًا طويلًا باللون الكشمير، تميز بقصة الكب على شكل "v" من عند الصدر، منفوشًا من الأسفل.

واختارت تسريحة شعر انسيابية، مع مكياج ناعم بدرجات الروز.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.