مكشوفة وجريئة.. 30 صورة لنجمات تألقن بفتحة ساق في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

يشهد مهرجان الجونة تنافس بين النجمات في الأناقة والتميز، ولكن قد تتشابه بعض الإطلالات أحيانا في صيحات موضة معينة.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي ظهرن بفساتين بفتحة ساق جريئة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

رانيا يوسف:

أطلت الفنانة رانيا بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومزينا بالتطيزات وفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين

كارولين عزمي:

تألقت الفنانة كارولين مرتدية فستان طويل باللون الذهبي، تميز بأنه بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منديلا على الجانبين.

يسرى اللوزي:

ارتدت الفنانة يسرى اللوزي فستان طويل باللون البيج اللامع بقصة لكب وبفتحة ساق جريئة.

إنجي المقدم:

ارتدت الفنانة إنجي المقدم فستان بقصة الأوف شولد، التيات، باللون الزيتي، مع تزينة بمجوهرات لامعة بأحجار كريمة باللون الأخضر.

و اعتمدت على مكياجا بدرجات النيود ليبرز ملامحها الجميلة.

إنجي علي:

ظهرت الإعلامية إنجي علي بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الازرق اللامع.

واعتمدت مكياجا بدرجات البينك ليبرز ملامحها الجميلة، وتركت شعرها منسدلا على الكتف.

أسماء جلال:

تألقت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل كت باللون الكاشمير، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

داليا البحيري:

ظهرت الفنانة داليا البحيري بفستان طويل باللون المينت جرين وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.