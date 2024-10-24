مهرجان الجونة

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بفستان جريء وغطاء شعر.. سينتيا خليفة تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

08:25 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    سينتيا خليفة
  • عرض 3 صورة
    سينتيا خليفة
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كتبت- آلاء نبيل:

تصوير - علاء أحمد

ظهرت النجمة سينتيا خليفة بإطلالة خلابة على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

أرتدت فستان سك طويل بقصة الكب وفتحة ساق جريئة، ومزود بغطاء رأس واكستنشن إلى الأرض، باللون الأحمر الناري.

واعتمدت مكياج أنيق بدرجات النيود، ليبرز ملامحها الجميلة.

واختارت تسريحة شعر ملموم.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

سينتيا خليفة اطلالة سينتيا خليفة مهرجان الجونة
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