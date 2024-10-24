أبرز الإطلالات اللامعة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: أميرة حلمي:

مع انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، لم تقتصر الأضواء على الأفلام فحسب، بل خطفتها أيضًا نجمات السجادة الحمراء بإطلالاتهن اللامعة والمبهرة.

حيث تزينت الفساتين بالأقمشة اللامعة، والشراشيب، والريش ليضفن بريقًا خاصًا على السجادة الحمراء. تنافست النجمات في اختيار تصاميم لافتة تجذب الأنظار، وتصدر اللونان الفضي والذهبي مشهد الموضة هذا العام، ليعكسا جمالهن وأناقة اختياراتهن.

إطلالة فضية لامعة للفنانة بسمة

تألقت الفنانة بسمة بفستان فضي لامع مزين بالشراشيب، خطف الأنظار بفضل تصميمه الذي جمع بين الجرأة والأناقة. الشراشيب التي زينت الفستان أضافت له حركة ديناميكية على السجادة الحمراء، مما منح بسمة حضورًا مشعًا ومميزًا. مكياجها البسيط وتسريحة شعرها المنسدلة جعلتا إطلالتها متكاملة وأنيقة.

كارولين عزمي بفستان ذهبي لامع مزود بالريش الأحمر

من بين الإطلالات الأكثر جرأة، اختارت كارولين عزمي فستانًا ذهبيًا لامعًا بصيحة “الكب”، والذي تميز بتفاصيل ملفتة عند الصدر متمثلة في الريش الأحمر.

هند صبري بفستان فضي مع فيونكة على الظهر

أما هند صبري، فتألقت بفستان فضي “كب”، يتميز بإضافة إكستنشن من الساتان على شكل فيونكة كبيرة من الخلف، ما أضفى لمسة رومانسية وأنثوية على إطلالتها.

مي سليم بإطلالة سوداء لامعة تبرز رشاقتها

أبرزت الفنانة مي سليم رشاقتها بفستان أسود لامع طويل بتصميم “كب”. الفستان تميز بالبساطة مع لمسة من اللمعان التي أضافت له الفخامة. تصميم الفستان الضيق على جسد مي أظهر قوامها الرشيق، ما جعل إطلالتها واحدة من الإطلالات الأكثر إثارة وأناقة في الحفل. اختيار اللون الأسود اللامع جعل الفستان يبدو عصريًا وفي الوقت نفسه كلاسيكيًا.