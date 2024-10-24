بفستان جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- آلاء نبيل:

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان أنيق على الريد كاربت في حفل افتتاج مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

أختارت فستانا بقصة الأوف شولد، التيات، باللون الزيتي، مع تزينة بمجوهرات لامعة بأحجار كريمة باللون الأخضر.

و اعتمدت على مكياجا بدرجات النيود ليبرز ملامحها الجميلة.

وتركت شعرها منسدلا على الكتف.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.