بالأحمر الناري … درة تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- آلاء نبيل:

ظهرت الفنانة درة على الريد كاربت بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

أرتدت فستانا طويلا بقصة الأوف شولدر باللون الأحمر الناري، ومزود بـ ورد في منطقة الصدر و الوسط.

واعتمدت مكياجًا جذابًا ليبرز ملامحها الجميلة، وتسريحة شعر مرفوع لأعلى.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.