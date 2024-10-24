مهرجان الجونة

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أمينة خليل تتألق بقصة غريبة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة

07:53 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي3
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي4
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي1
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي5
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي8
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي7
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي9
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي11
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي10
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي12
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    أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي14
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كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان أنيق وقصة شعر جذابة، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.


ارتدت "أمينة" فستانًا بقصة التيات باللون البيج والأسود، واعتمدت مكياجًا بسيطًا بدرجات النيود، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.


انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.


ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.


ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.


ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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