لبلبة تتألق بفستان مطرز في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- آلاء نبيل:

ظهرت الفنانة لبلبة على السجادة الحمراء، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

ارتدت لبلبة فستانًا طويلًا مطرزًا بالكامل (كب)، ومزودًا بإكستنشن من الذراع، باللون اللبني والفضي، واعتمدت مكياجًا رقيقًا ليبرز ملامحها الجميلة.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.