أبرز 30 إطلالة لنجمات الفن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- أميرة حلمي:

شهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي تألقًا لافتًا لنجمات الفن، حيث تنافست النجمات بإطلالات مميزة، تنوعت بين اللون الأسود، والأقمشة اللامعة، والقصات الجريئة التي خطفت الأنظار.

وفيما يلي نستعرض أبرز 30 إطلالة.

اللون الأسود يسيطر على المشهد

هيمنت الإطلالات السوداء على المهرجان هذا العام، حيث اختارت العديد من النجمات هذا اللون الأيقوني الذي يعبر عن الأناقة والرقي. ومن بين أبرز النجمات اللاتي تألقن بالأسود:

-بشرى:

تألقت الفنانة بشرى بفستان أسود طويل، بتصميم مميز وفصوص لامعة حول الرقبة.

أروى جودة:

ظهرت الفنانة أروى جودة وكأنها عروس المهرجان، تألقت بفستان باللون الأبيض جريء مزين بأقمشة لامعة تعكس الضوء، مما جعل إطلالتها تبرز على السجادة الحمراء.

إطلالات جريئة وأقمشة لامعة

بالإضافة إلى اللون الأسود، شهد المهرجان حضورًا قويًا للأقمشة اللامعة التي أضفت لمسة من التألق والبريق على السجادة الحمراء. وتألقت النجمات بإطلالات جريئة مزجت بين الأناقة والحداثة، واتضح ذلك في إطلالة الفنانة مي سليم والفنانة الشابة كارولين عزمي والفنانة بسمة.

ألوان مشرقة على السجادة الحمراء

رغم أن اللون الأسود والأقمشة اللامعة كانا الأبرز، إلا أن بعض النجمات اخترن الخروج عن المألوف والاعتماد على ألوان مشرقة وخاطفة للأنظار:

نسرين طافش:

ظهرت بإطلالة جريئة بفستان من اللون المينت جرين، بتصميم “كب” طويل وبقماش لامع، نسقته مع حقيبة فضية، ومكياج قوي أضفى على إطلالتها سحرًا خاصًا.