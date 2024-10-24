مهرجان الجونة

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هند صبري تتألق بفستان "كب" في مهرجان الجونة السينمائي 

07:45 م الخميس 24 أكتوبر 2024

هند صبري (2)

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كتبت- أسماء العمدة:

خطفت الفنانة هند صبري الأنظار، بفستان فضي طويل بقصة الكاب ومزود بأكستنشن من الذراع الأسفل في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

هندد صبري حفل مهرجان الجونة
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