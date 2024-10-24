مهرجان الجونة

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ببدلة سوداء.. محمود حميدة يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

07:43 م الخميس 24 أكتوبر 2024

محمود حميدة

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كتبت- أسماء العمدة:

ظهر الفنان محمود حميدة ببدلة سوداء وقميص أبيض وربطة عنق سوداء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

محمود حميدة مهرجان الجونة
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