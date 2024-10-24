أبرز 10 إطلالات لنجمات الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد:

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن، التي خطفت الأنظار خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وتنوعت الإطلالات ما بين الجريئة والأنيقة والجذابة، بالإضافة إلى تنوع الألوان. خطفت نجمات الفن أنظار الجميع وعدسات المصورين.

في هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 10 إطلالات في حفل افتتاح مهرجان الجونة.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.