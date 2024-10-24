مهرجان الجونة

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بفستان أبيض لامع.. أروى جودة كالعروس على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة

07:34 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    أروى جودة
  • عرض 5 صورة
    أروى جودة
  • عرض 5 صورة
    أروى جودة
  • عرض 5 صورة
    أروى جودة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أروي جودة رفقة خطيبها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دروته السابعة، بإطلالة أنيقة.

أطلت أروي مرتدية فستانًا طويلًا باللون البيج، تميز بقصة الكب، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، مع مكياج ناعم، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية تتكون من كوليه، حلق، وخاتم.

أما خطيبها، فقد ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق معها قميصًا أبيض.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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