مهرجان الجونة

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نجلاء بدر بفستان "قصة السمكة" في افتتاح مهرجان الجونة

07:21 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    نجلاء بدر
  • عرض 3 صورة
    نجلاء بدر
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كتبت- أسماء العمدة:

تألقت الفنانة نجلاء بدر بفستان لبني بقصة السمكة مزينًا بـ"كرانيش" فوق الصدر في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

ونسقت نجلاء بدر مع الفتسان عقدًا من الألماس، واعتمدت مكياجًا هادئًا.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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