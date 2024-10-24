مهرجان الجونة

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بشرى تتألق بفستان لامع يبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان الجونة

07:18 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    بشرى
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    بشرى
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    بشرى
  • عرض 5 صورة
    بشرى
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كتبت- آلاء نبيل:

تألقت النجمة بشرى على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

ظهرت بشرى بفستان طويل بأكمام واسعة باللون الأسود، مزود بتطريز لامع في منطقة الصدر والظهر، ما يبرز الفستان بشكل أنيق.

واختارت الفنانة بشرى مكياجًا رقيقًا ليبرز ملامحها الجميلة، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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