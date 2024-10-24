فستان لامع بشراشيب.. بسمة تتألق في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير: علاء أحمد

شاركت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بث مباشر خلال مشاركتها في فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهر خلال البث الفنانة بسمة بفستان ميدي باللون الفضي وبقصة الأوف شولدر، ومزود بشراشيب.

واعتمدت مكياجا قويا من النيود، ورسمت عين سموكي، واختارت أن ترفع شعرها لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان باللون الفضي.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.