مهرجان الجونة

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نسرين طافش تتألق بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

07:04 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
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كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نسرين طافش خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

اختارت نسرين فستانًا طويلًا بلون المينت جرين (الأخضر النعناعي) وبقصة الكب.

واعتمدت مكياجًا قويًا، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي.

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

يستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

نسرين طافش مهرجان الجونة السينمائي إطلالة نسرين طافش
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