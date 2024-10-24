ميس حمدان تتألق بفستان يبرز رشاقتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي "صور"

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة ميس حمدان على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دروته السابعة.

وارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، بصيحة الكب، أبرز رشاقتها بقصتة المميزة، مع مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

نسقت مع الإطلالة كلاتش من الريش باللون الأسود.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.