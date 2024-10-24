بإطلالة سوداء.. محمود شاهين رفقة زوجته في مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان محمود شاهين رفقة زوجته على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دروته السابعة.

وأطل محمود مرتديا بالطو طويل باللون الأسود، ونسق أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون.

بينما ارتدت زوجته فستانا طويلا باللون الأسود، ظع مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.