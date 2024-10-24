عمرو منسي وزوجته يخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير-علاء أحمد

خطف المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، عمرو منسي، وزوجته الأنظار على السجادة الحمراء، كأول الحاضرين.

ارتدى "منسي" بدلة باللون الأبيض، نسق معها ربطة عنق سوداء، وبنطلون وحذاء باللون الأسود، أمّا زوجته، فقد أطلت بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجًا قويًا، وفضلت ترك شعرها المموج منسدلًا على الجانبين، كما نسقت مع إطلالتها إسورة وعقدًا باللون الفضي.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.