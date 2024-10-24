بوسي شلبي بفستان جريء يبرز أناقتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورًا لها خلال مشاركتها في فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

أطلت "بوسي" بفستان طويل باللون الفضي وبقصة الكتف المكشوف وفتحة عند الساق، واعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاءً وحقيبة باللون الأسود.

تفاصيل انطلاق مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.