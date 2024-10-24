20 صورة تكشف.. كيف تطورت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة على مدار 7 سنوات؟

كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان الجونة السينمائي، منذ انطلاقته عام 2017، تطورا ملحوظا في تفاصيله، وكان أبرز هذه التطورات التحولات التي طرأت على لون السجادة الحمراء التي تشتهر بها الفعاليات السينمائية العالمية.

وارتبط مهرجان الجونة في السنوات الأولى بـ"السجادة الحمراء" التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور، والتي كانت تعكس الأجواء الاحتفالية والبهجة التي تميز هذا الحدث الفني الكبير.

واستمر الحال على هذا النحو حتى الدورة السادسة في عام 2023، حيث فاجأت إدارة المهرجان الجمهور والنقاد على حد سواء بقرارها الاستغناء عن اللون الأحمر التقليدي واستبداله بـ"السجادة الرملية" التي تتناسب مع الأجواء الهادئة التي سادت تلك الدورة.

وفي خطوة جديدة ومفاجئة، اختارت إدارة المهرجان في دورته السابعة، والتي ستنطلق مساء اليوم الخميس من الشهر الجاري أن تكون السجادة الحمراء بلون النبيتي.