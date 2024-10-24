مهرجان الجونة

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صاحبة أجمل إطلالات.. 35 صورة لملكة ريد كاربت مهرجان الجونة خلال 6 دورات

03:53 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (6)
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    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (5)
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    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (1)
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    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (2)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (4)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (1)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (2)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (7)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (3)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (3)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (8)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (9)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (10)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (11)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (12)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (13)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (14)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (15)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (16)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (17)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (18)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (19)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (20)
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    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (21)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (22)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (23)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (24)
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    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (25)
  • عرض 36 صورة
    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (26)
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    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (27)
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    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (28)
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    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (29)
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    ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة (4)
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كتبت- أسماء مرسي:


على مدار الدورات السابقة لمهرجان الجونة السينمائي، حرصت نجمات الفن على الظهور بأبهي إطلالة وخطف الأنظار وعدسات الكاميرا والمصورين، سواء بتصميمات الفساتين الساحرة أو البسيطة أو الجريئة.


ومن بين كل الإطلالات، هناك إطلالة خطفت الأنظار لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت".


نستعرض لكم في الألبوم التالي 30 صورة لملكة "ريد كاربت" مهرجان الجونة في 6 دورات.

ملكة ريد كاربت مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي اطلالات النجمات
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