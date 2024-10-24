صاحبة أجمل إطلالات.. 35 صورة لملكة ريد كاربت مهرجان الجونة خلال 6 دورات
03:53 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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عرض 36 صورة
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عرض 36 صورة
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عرض 36 صورة
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عرض 36 صورة
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عرض 36 صورة
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عرض 36 صورة
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عرض 36 صورة
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عرض 36 صورة
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كتبت- أسماء مرسي:
على مدار الدورات السابقة لمهرجان الجونة السينمائي، حرصت نجمات الفن على الظهور بأبهي إطلالة وخطف الأنظار وعدسات الكاميرا والمصورين، سواء بتصميمات الفساتين الساحرة أو البسيطة أو الجريئة.
ومن بين كل الإطلالات، هناك إطلالة خطفت الأنظار لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت".
نستعرض لكم في الألبوم التالي 30 صورة لملكة "ريد كاربت" مهرجان الجونة في 6 دورات.
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