صاحبة أجمل إطلالات.. 35 صورة لملكة ريد كاربت مهرجان الجونة خلال 6 دورات

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:



على مدار الدورات السابقة لمهرجان الجونة السينمائي، حرصت نجمات الفن على الظهور بأبهي إطلالة وخطف الأنظار وعدسات الكاميرا والمصورين، سواء بتصميمات الفساتين الساحرة أو البسيطة أو الجريئة.



ومن بين كل الإطلالات، هناك إطلالة خطفت الأنظار لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت".



نستعرض لكم في الألبوم التالي 30 صورة لملكة "ريد كاربت" مهرجان الجونة في 6 دورات.