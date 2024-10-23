مهرجان الجونة

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ساحرة.. 70 صورة لإطلالات النجمات في الجونة خطفت الأنظار

10:27 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

على مدار دوراته المتعددة، تحول مهرجان الجونة السينمائي إلى منصة لعرض أحدث الأفلام وأرقى الإطلالات.

السجادة الحمراء في الجونة شهدت تنافسا قويا بين النجمات على تقديم أجمل وأفخم الإطلالات التي لفت الأنظار وخطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين.

ابتداء من عام 2017، شهد مهرجان الجونة تنوعا مذهلا في الأزياء التي تألقت بها النجمات، فمن الفساتين الطويلة الفاخرة التي تعكس الأناقة الكلاسيكية، إلى التصاميم القصيرة الجريئة.

لذا، جمعنا لكم في الألبوم التالي أبرز 70 صورة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي في الدورات السابقة:

مهرجان الجونة السينمائي إطلالات النجمات في الجونة نجوم الفن
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