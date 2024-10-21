مهرجان الجونة

إعلان

50 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في "6 دورات" من مهرجان الجونة السينمائي

07:15 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    3
  • عرض 50 صورة
    2020_10_26_22_6_47_655
  • عرض 50 صورة
    2020_10_27_20_15_28_171
  • عرض 50 صورة
    2020_10_28_19_50_43_250
  • عرض 50 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 50 صورة
    2021_10_11_15_19_31_187
  • عرض 50 صورة
    2021_10_11_15_19_40_406
  • عرض 50 صورة
    2020_10_27_21_5_19_987
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_0_57_53_886
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_0_58_35_683
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_0_58_47_605
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_15_1_17_679
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_15_1_30_351
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_0_59_18_558
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_18_59_51_860
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_19_38_34_362
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_16_22_30_326
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_20_55_56_355
  • عرض 50 صورة
    2021_10_15_19_59_32_610
  • عرض 50 صورة
    2021_10_16_14_13_41_786
  • عرض 50 صورة
    2021_10_16_14_14_6_708
  • عرض 50 صورة
    2021_10_16_14_14_11_224
  • عرض 50 صورة
    2021_10_16_18_34_20_985
  • عرض 50 صورة
    2021_10_17_18_44_19_761
  • عرض 50 صورة
    2021_10_22_11_49_1_711
  • عرض 50 صورة
    2021_10_22_11_49_6_133
  • عرض 50 صورة
    2021_10_22_11_49_33_836
  • عرض 50 صورة
    2021_10_22_17_48_1_803
  • عرض 50 صورة
    2021_10_22_17_48_4_319
  • عرض 50 صورة
    2021_10_22_17_48_20_819
  • عرض 50 صورة
    2021_10_22_17_48_31_209
  • عرض 50 صورة
    2021_10_23_17_35_30_353
  • عرض 50 صورة
    2021_10_23_17_35_41_775
  • عرض 50 صورة
    2021_10_23_17_35_36_665
  • عرض 50 صورة
    2024_10_14_23_6_38_57
  • عرض 50 صورة
    2021_10_23_17_35_27_822
  • عرض 50 صورة
    2024_10_14_23_6_41_538
  • عرض 50 صورة
    2021_10_23_17_35_47_462
  • عرض 50 صورة
    2024_10_14_23_6_43_57
  • عرض 50 صورة
    2024_10_14_23_15_51_480 (1)
  • عرض 50 صورة
    2024_10_14_23_15_51_480
  • عرض 50 صورة
    أأسماء جلال في ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين في الدورة السادسة لمهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    أروي جودة في فعاليات مهرجان الجونة 2021
  • عرض 50 صورة
    سمية الخشاب في فعاليات مهرجان الجونة 2021
  • عرض 50 صورة
    درة في فعاليات ختام مهرجان الجونة 2021
  • عرض 50 صورة
    صبا مبارك في ختام فعاليات مهرجان الجونة 2021
  • عرض 50 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 50 صورة
    مايا دياب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

على مدار الدورات السابقة لمهرجان الجونة السينمائي، تألقت العديد من نجمات الفن بإطلالات وتصميمات أنيقة وجذابة خطفن بها الأنظار وسرقت كاميرات المصورين.

ففي كل دورة، تتحول السجادة الحمراء إلى منصة لعرض أرقى إطلالات النجمات، حيث تتنافس النجمات على خطف الأنظار بأزياء فاخرة تتنوع بين الكلاسيكية والجرأة، وفساتين سهرة ساحرة، وبدلات أنيقة، وأقمشة فاخرة.

وتنوعت إطلالات النجمات بين البسيطة والهادئة، والجريئة والغريبة أحيانا، وارتدى البعض جمبسوت وفساتين طويلة وقصيرة، وبدلا مصنوعة من قماش المخمل وقائمة طويلة تطول.

وقبل انطلاق الدورة السابعة للمهرجان التي ستبدأ في الرابع والعشرون وستستمر حتى الواحد من نوفمبر، جمعنا لكم في الألبوم المرفق بالأعلى أجمل إطلالات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة على مدار الدورات السابقة.

مهرجان مهرجان الجونة السينمائي إطلالات النجمات نجمات الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها بـ (كوفيد-19)
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة