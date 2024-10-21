50 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في "6 دورات" من مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

على مدار الدورات السابقة لمهرجان الجونة السينمائي، تألقت العديد من نجمات الفن بإطلالات وتصميمات أنيقة وجذابة خطفن بها الأنظار وسرقت كاميرات المصورين.

ففي كل دورة، تتحول السجادة الحمراء إلى منصة لعرض أرقى إطلالات النجمات، حيث تتنافس النجمات على خطف الأنظار بأزياء فاخرة تتنوع بين الكلاسيكية والجرأة، وفساتين سهرة ساحرة، وبدلات أنيقة، وأقمشة فاخرة.

وتنوعت إطلالات النجمات بين البسيطة والهادئة، والجريئة والغريبة أحيانا، وارتدى البعض جمبسوت وفساتين طويلة وقصيرة، وبدلا مصنوعة من قماش المخمل وقائمة طويلة تطول.

وقبل انطلاق الدورة السابعة للمهرجان التي ستبدأ في الرابع والعشرون وستستمر حتى الواحد من نوفمبر، جمعنا لكم في الألبوم المرفق بالأعلى أجمل إطلالات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة على مدار الدورات السابقة.