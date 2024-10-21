أنيقة وجذابة.. 20 صورة لأبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة في دورته السادسة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تنوعت إطلالات نجمات الفن في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، حيث ظهرن بتصميمات أنيقة وجذابة خطفت أنظار عدسات الكاميرا والمصورين.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز النجمات التي تألقن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة عام 2023:

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا في حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة هادئة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأسود، ونسقت أسفله بنطلون بنفس اللون.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، ونسقت مع إطلالتها "كلاتش" وحذاء باللون الأسود.

نجلاء بدر

في حفل الافتتاح أيضا، أطلت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون الأسود دون أكمام طويلة، واختارت تسريحة شعر منسدلا على الأكتاف، واعتمدت مكياج بدرجات النيود.

صبا مبارك

وظهرت الفنانة صبا مبارك في اليوم الثالث بفستان سك باللون الأسود، تميز بأنه بفتحة صدر بسيطة على شكل V، مع تنسق حذاء عالي بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على ذراعيها، مع مكياج بدرجات النيود.

سارة عبد الرحمن

تألقت الفنانة سارة عبد الرحمن في اليوم الرابع مرتدية فستانا فوق الركبة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بشرى

وأطلت الفنانة بشرى في اليوم السادس بجاكيت بليزر باللون الأسود ونسقت معه شال فلسطيني، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

إلهام شاهين

كما شاركت الفنانة إلهام شاهين في ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسل على الجانبين.

أسماء جلال

في ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، ارتدت الفنانة أسماء جلال فستانا طويلا باللون الأبيض، بصيحة الكبير ومزينا ببعض التطريزات عند منطقة الصدر.