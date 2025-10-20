ظهرت الفنانة رانيا يوسف بصحبة زوجها المخرج أحمد جمال في أول يوم لها بمهرجان الجونة السينمائي

وارتدت فستان من الستان مشكوف الظهر أبرز رشاقتها .

وانتهت رانيا من تصوير أغلب مشهدها من ملسلسل لينك الذي يتم عرضه حاليا.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.