منتج "الفستان الأبيض" لـ"مصراوي": قصة الفيلم مختلفة وسعدت بمشاركته في "الجونة السينمائي"

كتبت- منى الموجي:

عبر المنتج طارق نصر عن سعادته بمشاركة فيلمه "الفستان الأبيض" في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي انتهت قبل أيام، وكشف في حوار خاص مع "مصراوي"، عن تفاصيل العمل، وتعاونه مع المنتج محمد حفظي، وكذلك عن جديده خلال الفترة المُقبلة، إلى الحوار..

قال طارق إن هناك تعاون قائم بينه وبين المنتج محمد حفظي على أكثر من مشروع، وأثناء لقاء جمعهما تحدث معه حفظي عن فكرة فيلم الفستان الأبيض، وأثناء الحديث عن تفاصيله، وأنه سيبدأ تنفيذه، اقترح عليه طارق بعدما نالت الفكرة إعجابه أن يتعاون معه في تقديم العمل.

وتابع طارق "شعرت أن قصة فيلم (الفستان الأبيض) مختلفة، ولا تُحكى كثيرا بالدراما في الوطن العربي، وأنها قد تكون مرتبطة بالناس، إلى جانب أنها متماشية مع طريقة التفكير الخاصة بنا في المشاريع التي نحاول تقديمها وقلت لحفظي حابب أدخل معاك شريك في الفيلم ووافق".

وأضاف "تشجعت عندما قرأت العمل ووجدته يقدم قصة على الأرض لعائلة بسيطة، وعن بنتين من منطقة بسيطة، إحداهما ستتزوج وتعاني من مشكلة في فستان الفرح، في ظل ارتفاع أسعار الفساتين حاليا، ونعيش معها رحلتها في البحث عن فستان في ظل إمكانياتها، ووسط هذه الرحلة تكتشف أن الفستان ليس أهم شيء وأن الرحلة هي الأهم".

وعن التعاون مع محمد حفظي، أوضح "هو من أهم المنتجين في الشرق الأوسط، وعلى الصعيد الشخصي فنان محترم وصاحب كلمة، شرف كبير أن أتعاون معه وإن شاء الله نتعاون مع بعض أكثر في الفترة المُقبلة".

وعبر طارق عن سعادته بمشاركة الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، وقال "سعدت جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان الجونة وجيلان عوف المخرجة والكاتبة عندها رؤية مختلفة وياسمين رئيس وأسماء جلال عاملين أدوار رائعة مع أحمد خالد وباقي الفريق من أكبر دور لأصغر دور".

ولفت إلى أنه يواصل حاليا تصوير مسلسل "برستيج" مع المخرج عمرو سلامة، وعنه قال "المسلسل تجربة مختلفة كتابة إنجي أبو السعود، إخراج عمرو سلامة وبطولة نخبة كبيرة من النجوم المختلفة، بعضهم لم يعتاد الجمهور على مشاهدتهم في عمل واحد، ومنهم محمد عبدالرحمن (توتا) ومصطفى غريب، دينا وسامي مغاوري، ونجوم من الزمن الجميل راندا عوض وبسام رجب، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وفكرة المسلسل مختلفة أعتقد لم تُقدم من قبل تضم الجريمة والكوميديا، تجربة صعبة أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

واختتم بالإشارة إلى استعداده لتقديم فيلم ومسلسل عقب الانتهاء من مسلسل "برستيج"، على أن يتم تنفيذهما خلال 6 أشهر.

جدير بالذكر أن الفستان الأبيض شارك في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأقيمت له احتفالية خاصة على السجادة الحمراء، شهدت حضور كوكبة من نجوم الفن إلى جانب أبطاله وصناعه.