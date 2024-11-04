طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش "الجونة السينمائي"

كتبت- منى الموجي:

شارك طلاب برنامج الابتعاث الخارجي بقسم التمثيل في "أكاديمية MBC" بنشاطات وفعاليات مختلفة خلال مهرجان الجونة السينمائي.

في هذا السياق، أقيمت ندوة حوارية على هامش المهرجان، ضمت "أكاديمية MBC" ممثلةً بـمديرتها العامة زينب أبو السمح، وتطرقت الندوة إلى موضوع تسخير الإرث السينمائي الحافل لقطاع صناعة السينما المصرية لبلوغ آفاق واعدة تمتد من مصر إلى السعودية.

وفي سياق متصل قدمت زينب أبو السمح المدير العام لـ "أكاديمية MBC" ووكالة MBC للمواهب و"استوديوهات MBC السعودية" جائزة CineGouna "سيني – جونة" المالية لهذا الموسم من المهرجان بنسخته السابعة، وقيمتها 20 ألف دولار مقدمة من كل من "أكاديمية MBC" و"استوديوهاتMBC السعودية"، فازت بها المخرجة لمى جمجوم، وهي إحدى طالبات أكاديمية MBC لبرنامج الابتعاث الخارجي في كوريا الجنوبية عن اختصاص الأفلام الوثائقية.

وفي سياق متصل، شاركت ثلاث من نجمات وكالة MBC للمواهب ((MBC Talent) في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: وهن لبنى عبدالعزيز، وإلهام علي، وخيرية أبو لبن، كما شهد المهرجان حضور النجم عبدالمحسن النمر.